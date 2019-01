Von: Redaktion DER FARANG | 21.01.19

BANGKOK: Bei einer Razzia in der „56 Arena Music Hall” wurden 114 Personen positiv auf Drogen getestet.

Ein Team der Verwaltungsbehörde und weitere Beamte stürmten am Sonntag um 2.30 Uhr den Entertainment-Betrieb an der Charoenrat Road in Thonburi. Rund 800 Frauen und Männer hielten sich in dem Pub auf. Die Polizei fand 200 kleine versiegelte Plastiktüten mit Crystal Meth, 45 mit Ketamin und neun mit Ecstasy an verschiedenen Stellen auf dem Boden verstreut, auch in den Toiletten. Der Urintest verlief für 36 Frauen und 78 Männer positiv. Darunter waren zwei Gäste unter 20 und einer unter 18. Saengpratheep Komolbutr, Generalinspekteur der Behörde für Jugendschutz, sagte den Medien, bei der Behörde seien Klagen über Drogenkonsum in der Music Hall und Überziehung der Sperrstunde eingegangen. Dem Eigentümer wurde vorgeworfen, keine Betriebslizenz zu haben, Alkohol außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten und an Personen unter 20 Jahren verkauft zu haben, Personen unter 20 Jahren den Zugang ermöglicht zu haben und Drogenkonsum zugelassen zu haben.