MAE HONG SON: Gouverneur Sirirat Choomupakan hat die Bewohner von 108 Dörfern nach Tagen heftigen Regens vor Erdrutschen gewarnt.

Sirirat hat alle Bezirksämter angewiesen, auf mögliche Sturzfluten und Erdrutsche zu achten. Beamte in gefährdeten Bezirken wurden angewiesen, die Dorfbewohner rechtzeitig zu warnen. Gebiete mit dem höchsten Risiko sind 30 Dörfer in sieben Tambon des Bezirks Mae Saiang, 15 Dörfer in fünf Tambon des Bezirks Sop Moei, 36 Dörfer in sechs Tambon des Beziks Khun Yuam und 27 Dörfer in fünf Tambon des Bezirks Mae La Noi. Wenn Beamte einen drohenden Erdrutsch befürchten, müssten die Dorfbewohner sofort evakuiert werden, sagte der Gouverneur.