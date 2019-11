Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.19

PATTAYA: Ein Südkoreaner, der nach dem Angriff eines Landsmanns im letzten Monat in Pattaya mit mehreren Stichwunden aufgefunden wurde, hat eine Belohnung von 100.000 Baht für Informationen ausgesetzt, die zur Festnahme seines Angreifers führen.

Der 28-Jährige berichtete lokalen Medien, dass sich sein Zustand verbessert habe. Er wird im Krankenhaus Chonburi behandelt. Da sein Angreifer noch auf freiem Fuß ist, wollte er die Geldprämie jedem anbieten, der Hinweise zur Festnahme des Verdächtigen vorbringt, den er als 38 Jahre alten Südkoreaner identifiziert hat.

Der Angriff ereignete sich am 24. Oktober gegen 2 Uhr morgens an der Soi Sen Rong Moo in Südpattaya. Ein Taxifahrer, der den verletzten Touristen fand, teilte der Polizei mit, der stark blutende Mann sei aus dem Rücksitz eines geparkten weißen BMW X5 gestolpert und habe vor dem Zusammenbruch um Hilfe gerufen. Überwachungskameras zeigten, dass das Opfer einen Entertainment-Betrieb besuchte und dann einen Koreaner in Südpattaya traf. Dieser soll ihm später mit 17 Stichwunden schwer verletzt haben.

Laut Oberstleutnant Piyapong Ensarn, Inspektor der Touristenpolizei in Pattaya, ist die Polizei im ganzen Land angewiesen worden, nach dem Südkoreaner zu fahnden. Kopien seines Fotos wurden verteilt und hängen auf den Polizeistationen, denn der Verdächtige soll sich im Land versteckt haben, womöglich in den touristischen Provinzen Chiang Mai oder Phuket.