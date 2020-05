Von: Redaktion DER FARANG | 21.05.20

Die Beachtung der sozialen Distanzierung setzt voraus, dass die Klassengröße in Schulen im ganzen Land reduziert wird. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Das Bildungsministerium will 10.000 Aushilfslehrer einstellen, weil wegen der Covid-19-Krise in Schulen kleinere Klassen gebildet werden sollen.

Bildungsminister Nataphol Teepsuwan will die Klassengröße aus Gründen der sozialen Distanzierung reduzieren. Das Verhältnis vor der Pandemie lag bei 20 Schülern pro Lehrer. Wenn die Schulen am 1. Juli wieder geöffnet werden, hofft der Politiker auf ein Verhältnis 7:1. Deshalb muss das Ministerium mehr Lehrkräfte einstellen. Den Aushilfslehrern wird ein befristeter Vertrag über sechs Monate angeboten. Zur Finanzierung stehen 540 Millionen Baht zur Verfügung. Weiter sagte der Minister, das Kabinett habe den Plan des Bildungs-, Innen- und Landwirtschaftsministeriums genehmigt, während der verlängerten Schulferien bis zum 30. Juni weiterhin kostenlos Milch an Grundschüler zu verteilen.