BANGKOK/RAYONG: Bei den 1.603 getesteten Personen, die sich an Orten aufhielten, die von einem infizierten ägyptischen Soldaten in Rayong und einer infizierten Tochter eines sudanesischen Diplomaten in Bangkok besucht wurden, wurden keine Infektionen mit Covid-19 gefunden.

In Rayong unterzogen sich 1.336 Menschen einem Coronavirustest, und alle wurden negativ getestet, sagte Suwannachai Wattanayingcharoenchai, Generaldirektor der Behörde für Krankheitskontrolle. Sie seien entweder in dem Hotel gewesen, in dem der infizierte Soldat übernachtet hatte, oder in einem der Einkaufszentren, die er und andere ägyptische Soldaten besucht hatten.

In Bangkok wurden 267 Personen getestet, die sich für gefährdet hielten. Keiner war infiziert worden. Die meisten lebten im Wohnkomplex One X in der Gegend von Sukhumvit, wo die Familie des sudanesischen Attachés nach seiner Ankunft aus Khartum wohnte. Seine kleine Tochter wurde später positiv auf Covid-19 getestet.

Obwohl die Labortests bei den 1.603 Personen negativ ausfielen, dürfen sie 14 Tage lang nicht ausgehen.