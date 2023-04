BANGKOK: Die Polizei erwägt weitere Anklagen gegen eine Frau, die verdächtigt wird, in den letzten zehn Jahren mindestens 11 Menschen mit Zyanid vergiftet zu haben.

Sararat „Am“ R., 36, wird wahrscheinlich mit drei weiteren Anklagen im Zusammenhang mit den verdächtigen Todesfällen konfrontiert, die mit ihr in Verbindung gebracht werden, sagte der stellvertretende Kommandeur der Abteilung für Verbrechensbekämpfung, Pol Colonel Anek Taosuparp, am Donnerstag (27. April 2023).

Er sagte, dass die Verdächtige, die jetzt wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt ist, auch wegen vorsätzlichen Mordes mit der Absicht zu stehlen, sowie wegen Vergiftung anderer und Diebstahls angeklagt werden wird. Allein auf den Vorwurf des vorsätzlichen Mordes steht die Todesstrafe, so der Beamte.

Die Verdächtige wurde am Dienstag (25. April 2023) verhaftet und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Khun Anek sagte am Donnerstag, dass die Polizei Zeugen befragt, darunter eine 36-jährige Frau, die den mutmaßlichen Vergiftungsversuch der Verdächtigen überlebt hat, die Schwester eines toten Opfers und Spezialisten für giftige und chemische Substanzen, um einen starken Fall gegen die Verdächtige aufzubauen.

Der Beamte äußerte sich zuversichtlich, dass die Ermittler stichhaltige Beweise gegen die Verdächtige gesammelt haben.

Inzwischen sind bei der Polizei zwei weitere Beschwerden über verdächtige Todesfälle von Personen eingegangen, die die Verdächtige kannten oder mit ihr zusammen waren.

Rapi Chamnanrua, der zwischen der Polizei und den Familien der Opfer vermittelt, sagte am Donnerstag, dass er Informationen von Familienmitgliedern zweier weiterer mutmaßlicher Opfer erhalten habe.

Bei einem der Opfer handelte es sich um einen Ingenieur, der nur als „Nid“ identifiziert wurde und im Jahr 2020 in der Provinz Nakhon Pathom auf verdächtige Weise ums Leben kam. Das Opfer wurde zuletzt mit der Verdächtigen gesehen.

Eine ältere Frau berichtete, dass ihre Tochter vor 10 Jahren auf verdächtige Weise in einem Gebäude in Nakhon Pathom gestorben sei. Vor kurzem erfuhr sie, dass die Verstorbene die Verdächtige gekannt hatte.

Khun Rapi bat Personen, die jemanden kannten, der mit der Verdächtigen bekannt war, bevor er unter verdächtigen Umständen starb, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, um weitere rechtliche Schritte einzuleiten. Er sagte, dass die Opfer an einem von der Verdächtigen betriebenen Investmentfonds beteiligt gewesen seien, während andere ihr Geld geliehen oder über sie illegale Kredite vergeben hätten.