Polizeioberstleutnant Withoon R. wurde verhaftet, nachdem seine Frau ihn beschuldigt hatte, in einer Mordserie mit Zyanidvergiftungen verwickelt zu sein, bei der mindestens 14 Menschen starben. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Polizei geht nun davon aus, dass die mutmaßliche Serienmörderin Sararat „Aem“ R. beim Kauf von Zyanid Hilfe hatte und wird Haftbefehle für eventuelle Komplizen beantragen, so der stellvertretende nationale Polizeichef Pol Gen Surachate „Big Joke“ Hakparn.

Khun Sararat habe Zyanid unter dem Namen anderer Personen gekauft, um keine Spuren zu hinterlassen, erklärte er am Samstag (6. Mai 2023). Nach den bisherigen Erkenntnissen ist sich die Polizei jedoch nicht sicher, ob ihr ehemaliger Ehemann, ein Polizist, daran beteiligt war.

„Wir werden uns die Beweise ansehen müssen, bevor wir einen oder zwei Komplizen des Mordes anklagen“, betonte er.

Die Verdächtige wurde am 25. April 2023 in Bangkok verhaftet und wegen eines Mordes angeklagt. Die Ermittler haben sie seither mit 15 Vergiftungen in Verbindung gebracht, von denen 14 zum Tode führten.

Die Abteilung für Verbrechensbekämpfung (CSD) hat inzwischen die Ermittlungen übernommen, aber ein Fall, bei dem es um den Tod von Monthathip „Sai“ K. im Jahr 2017 geht, wird noch von der Polizei in Thong Lor untersucht. Die Beamten werden bald einen Haftbefehl beantragen.

„Wir sind über einige verdächtige Todesfälle informiert worden. Die Beamten untersuchen, ob sie mit Khun Sararat in Verbindung stehen“, erklärte Polizeigeneral Surachate.

Khun Sararat, die im vierten Monat schwanger ist, wurde in der Central Women's Correctional Institution in Bangkok inhaftiert. Ihre Anwältin erklärte am Freitag (5. April 2023), dass ihre Mandantin alle Vorwürfe bestreite und nur vor Gericht aussagen wolle.

Obwohl die Verdächtige kein Geständnis abgelegt hat, sagte Polizeigeneral Surachate, dass die Ermittler sicher seien, dass die ihnen vorliegenden Beweise ausreichen, um ihre Schuld zu beweisen.

Polizeioberst Piyapong Wongketjai, Leiter der Polizeistation Ban Pong in Ratchaburi, sagte, dass Beamte das Haus von Khun Sararat im Bezirk Tha Maka in Kanchanaburi am Freitag durchsucht hätten.

Sie fanden einen schwarzen Honda Jazz ohne Nummernschild, Dokumente und Speicherkarten. Das gesamte Beweismaterial wurde an das forensische Büro der Polizei in Kanchanaburi geschickt.

Polizeioberst Piyapong führte fort, dass die Ermittler auch Freunde und Angehörige von Siriporn „Koy“ K. befragt hätten, die am 14. April 2023 am Ufer des Mae-Klong-Flusses in Ban Pong zusammengebrochen und gestorben war, als sie zusammen mit Khun Sararat Fische zum Erwerb religiöser Verdienste („tam bun“) freilassen wollte. In ihrem Körper wurde Zyanid gefunden.

In diesem Zusammenhang sagte Polizeigeneral Surachate, dass für Montag (8. Mai 2023) ein Treffen geplant sei, um die Sammlung von Beweisen und die überarbeiteten Vorschriften für den Einsatz von Zyanid zu überprüfen.

Jullapong Thaveesri, Generaldirektor des Ministeriums für Industriearbeiten, sagte, dass die Importeure von Zyanid angewiesen würden, alle Käufe sowohl von Groß- als auch von Einzelhändlern zu dokumentieren, um Missbrauch zu verhindern.

Laut Khun Thaveesri gibt es in Thailand 14 Zyanid-Importeure, die die chemische Substanz an Fabriken, Einzelkäufer und Einzelhändler verkaufen.

Das Ministerium wird alle 14 Importeure auffordern, die neuen Bedingungen anzuerkennen. Dazu gehören auch detailliertere Kaufunterlagen, in denen der Zweck des Kaufs und die Menge des gekauften Zyanids angegeben sind.