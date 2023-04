BANGKOK: Im Auto der 36-jährigen Frau, die laut Polizei 18 Menschen mit Zyanid ermordet haben soll, um Schuldenrückzahlungen zu umgehen, wurden Spuren des tödlichen Gifts gefunden, bestätigte am Freitag (28. April 2023) ein Gerichtsmediziner.

Mehr als 20 Proben wurden aus dem Auto der mutmaßlichen Mörderin Sararat „Am“ R. entnommen.

In den Proben, die von der Fahrerseite des Armaturenbretts entnommen wurden, entdeckten die Ermittler Spuren von Zyanid, informierte Assoc Prof. Weerachai Phutdhawong, Dozent an der Fakultät für Chemie der Kasetsart University, die Presse.

Der Chemieexperte, auf den sich das Büro für forensische Wissenschaft stützt, wird weitere Tests an einem Paket durchführen, das eine verdächtige Substanz enthält und im Haus der Verdächtigen beschlagnahmt wurde.

Die Ermittler der Polizei haben eine Liste von 19 Personen zusammengestellt, von denen sie glauben, dass sie von der Verdächtigen vergiftet worden sein könnten. Achtzehn von ihnen starben unter verdächtigen Umständen, so die Polizei.

Nur eine Person – Kantima Paesaard, 36 – überlebte, nachdem sie angeblich von dem Verdächtigen vergiftet worden war, so die Polizei. Die beiden kannten sich seit über sechs Jahren, und Khun Kantima hatte Khun Sararat 250.000 Baht geliehen, bevor sie im September letzten Jahres vergiftet wurde, so die Polizei.

Der stellvertretende nationale Polizeichef General Surachate „Big Joke“ Hakparn, der die Ermittlungen leitet, beschrieb die Verdächtige als aufgeschlossen, freundlich und gesprächig.

Ihre lebhafte und fröhliche Persönlichkeit habe es ihr ermöglicht, das Vertrauen ihrer mutmaßlichen Opfer zu gewinnen, erklärte Big Joke.

Khun Sararat lieh sich Geld von den 18 Personen, die möglicherweise an einer Zyanidvergiftung starben, und ihr Tod kann mit den Schulden in Verbindung gebracht werden, die sie bei ihnen hatte, so Big Joke.

Eines der mutmaßlichen Opfer war Khun Sararats Ehemann, der 35-jährige Suthisak P. Er starb am 12. März 2023 in der Provinz Udon Thani; als Todesursache wurde Herzrhythmusstörungen angegeben.

Sein Goldschmuck im Wert von über 100.000 Baht und ein unbekannter Bargeldbetrag sollen nach seinem Tod verschwunden sein.

Die Verdächtige feierte ihren Geburtstag am selben Tag, an dem ihr Mann starb, so die Polizei.

Bei 16 der Obduktionen der mutmaßlichen Opfer der Verdächtigen wurden keine Vergiftungserscheinungen festgestellt.

Bei zwei Todesfällen, die sich Anfang dieses Monats ereigneten, wurden jedoch Vergiftungstests durchgeführt, und im Blut der beiden Verstorbenen wurden Spuren von Zyanid gefunden.

Pol Major Nipa S., 38, starb am 1. April 2023 in Nakhon Pathom an Herzversagen. Sie wurde zuletzt mit dem Verdächtigen gesehen. Bei einer Autopsie wurde Zyanid in ihrem Blut gefunden.

Siriporn K., 33, starb am 14. April 2023 in Ratchaburi an Herzversagen. Sie wurde zuletzt mit der Verdächtigen gesehen. Bei einer Autopsie wurde Zyanid in ihrem Blut gefunden.

Die Verdächtige wurde am Dienstag unter dem Vorwurf des vorsätzlichen Mordes verhaftet. Sie befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass sie auch des vorsätzlichen Mordes mit der Absicht des Diebstahls sowie der Vergiftung anderer Personen und des Diebstahls angeklagt werden soll.

Ihr droht die Todesstrafe, wenn sie in einem einzigen Fall des vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden wird.