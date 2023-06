BANGKOK: Die mutmaßliche Zyanid-Serienmörderin Sararat „Am“ Rangsiwuthaporn hat ihr Baby aufgrund einer Schwangerschaftsvergiftung verloren, teilte die Strafvollzugsbehörde am Freitag (23. Juni 2023) mit.

Der Generaldirektor der Behörde, Ayut Sinthopphan, erklärte, dass Sararat am Mittwoch (21. Juni 2023) in das Polizeikrankenhaus in Bangkok eingeliefert wurde, nachdem die Beamten in der Zentralen Frauenvollzugsanstalt keinen Herzschlag des Babys feststellen konnten.

Das medizinische Personal führte die Abtreibung durch, da das Baby aufgrund von Gestose gestorben war, sagte er. Ayut führte fort, dass Sararat am Freitag zur Beobachtung in das Corrections Hospital gebracht worden sei.

Er betonte, dass Sararats allgemeiner Gesundheitszustand gut sei, obwohl sie nach der Abtreibung etwas erschöpft war, und fügte hinzu, dass das medizinische Personal sich intensiv um die Verdächtige kümmere.

Er bestätigte auch, dass die Strafvollzugsbehörde alle Gefangenen im Einklang mit den Standardarbeitsanweisungen und den Menschenrechtsprinzipien behandelt.

Sararat soll 15 Menschen mit Zyanid ermordet haben. Die Mordserie erstreckte sich über sieben Provinzen – Nakhon Pathom, Samut Sakhon, Kanchanaburi, Phetchaburi, Ratchaburi, Udon Thani und Mukdahan.

Sararat wurde am 25. April 2023 nach dem Tod von Siriporn „Koy“ Khanwong, 32, einer Einwohnerin von Kanchanburi, verhaftet. Tests ergaben, dass Siriporn an einer Zyanidvergiftung gestorben war.

Ihr Tod führte zu polizeilichen Ermittlungen und zu Beschwerden, dass Sararat für den Tod von 14 weiteren Personen verantwortlich sein könnte.

Die meisten der mutmaßlichen Opfer schuldeten Sararat Geld. Die Polizei geht davon aus, dass alle 15 mutmaßlichen Opfer entweder mit Sararat zusammen waren oder kurz vor ihrem Tod von ihr verabreichte Speisen, Getränke oder Kräuter zu sich genommen haben.

Ihr droht die Todesstrafe wegen vorsätzlichen Mordes, aber sie könnte von der Todesstrafe verschont werden, weil bei ihr eine psychische Störung diagnostiziert wurde und sie schwanger war.