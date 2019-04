Von: Redaktion DER FARANG | 09.04.19

KRABI: Ein zwölf Jahre altes Mädchen aus Israel wird seit dem Brand und Untergang eines Tourbootes am Montag gegen 18 Uhr vermisst.

Weitere 100 ausländische Touristen konnten gerettet werden. Das Boot „Ao Nang Princess 5“ befand sich auf der Fahrt von Krabi nach Phuket. Nach Angaben des Kapitäns hatte es rund fünf Kilometer vom Strand Rai Lay entfernt im Maschinenraum eine Explosion gegeben. Dann stand das Boot in Flammen. Der Kapitän rief die Fahrgäste auf, Schwimmwesten anzulegen und sich zum Bug zu bewegen. In der Nähe befindliche Fischerboote konnten die Passagiere und die Crew rechtzeitig aufnehmen, berichtet „PBS“.Doch das israelische Mädchen wird seitdem vermisst. Die Polizei vermutet, dass sich das Kind auf der Toilette aufgehalten hatte, die sich in der Nähe des Maschinenraums befand.