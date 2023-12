Zwölfjähriger stirbt bei Sturz von Hotel-Vordach

WIENER NEUDORF: Ein zwölfjähriger Rumäne ist in der Nähe von Wien von dem Vordach eines Hotels gestürzt und ums Leben gekommen. Der Junge hatte am Freitagmorgen ein Gangfenster des Hotels in der Gemeinde Wiener Neudorf geöffnet und war auf das Vordach gestiegen, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem der Schüler etwa 15 Meter in die Tiefe gestürzt war, alarmierte ein anderer Gast die Rettungskräfte. Der Gast und ein Notarzt versuchten, den Jungen wiederzubeleben. Der Zwölfjährige konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. Er gehörte zu einer etwa 30-köpfigen Schülergruppe.