Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.19

THAILAND: Die Bevölkerung in zwölf Provinzen muss nach Einschätzung der Regierung bis einschließlich Juli mit einer Wasserkrise rechnen.

Das heißt, die Versorgung der Haushalte mit Trink- und Brauchwasser ist nicht gesichert. General Chatchai Sarikanya leitet einen Krisenausschuss, der nach Wegen, Projekten und Budgets sucht, eine große Dürrekrise zu vermeiden. Das Komitee bewertete Informationen über wahrscheinliche Niederschläge in den kommenden drei Monaten und die aktuellen Wasserreserven in den Staudämmen. Mit Wassermangel rechnen muss die Bevölkerung in den nördlichen Provinzen Phichit, Kamphaeng Phet, Lamphun, Uttaradit und Tak: im Nordosten: Surin und Kalasin; in Zentralthailand: Pathum Thani, Ayutthaya, Chainat und Ang Thong; im Süden: Petchaburi.