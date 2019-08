Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.19

PEKING (dpa) - Nach einer Springflut in Zentralchina sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen.

Ein Mensch wurde noch vermisst. Das Unglück ereignete sich laut chinesischem Staatssender CCTV am Sonntag in der bei Touristen beliebten Duobi-Schlucht in der Provinz Hubei. Die Flut wurde demnach von starken Regenfällen ausgelöst. 61 Menschen konnten gerettet werden. In Teilen Chinas kommt es in den Sommermonaten immer wieder zu Überschwemmungen, die zahlreiche Opfer und hohe ökonomische Schäden zur Folge haben. Auch bei Erdrutschen sterben immer wieder Menschen.