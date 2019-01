Von: Björn Jahner | 27.01.19

BANGKOK: Für dieses Jahr haben Robin Schroeter und Warunya Soontorntae, die Gründer von MasterClass Studio, große Pläne. Sie wollen das Musical „Matilda“ mit ihren thailändischen Schauspielschülern/innen einüben und nach Deutschland bringen. „Es ist wichtig, den Kindern einen Einblick in die globalen Zusammenhänge der Welt zu geben, damit sie erfahren können, dass es mehr da draußen gibt als ‚nur‘ Thailand.”

Zu medialer Bekanntheit schaffte es Robin durch seinen „Urschrei“ in dem Werbeclip der Hotelbuchungsplattform HRS. Seit 14 Jahren lebt er nun bereits in Thailand und hat sich als Quereinsteiger in verschiedenen deutschen Produktionen, die in Thailand gedreht wurden, etabliert.

Deutsches Multitalent mit Theaterblut

Um Kinder und Jugendliche fit zu machen gegen Drogen und gleichzeitig ihr Selbstvertrauen zu stärken, erweist sich Bewegung, zum Beispiel in Form von Tanzübungen, als Erfolgsrezept.

„Wenn ein deutsches Produktionsteam nach Thailand kommt, sind die Chancen groß, dass ich in der ein oder anderen Weise bei den Dreharbeiten involviert bin, wenn nicht vor, dann hinter der Kamera“, strahlt der 37-jährige Aachener. Durch seine Arbeit in seiner neuen Wahlheimat hat er bereits viele berühmte TV-Persönlichkeiten wie Ulrich Tukur, Erol Sander, Max Mauff oder Uwe Preuss kennengelernt und mit ihnen zusammengearbeitet. Vom Schauspieler über den Sprach- und Schauspielcoach bis hin zum Caster lässt Robin keine Gelegenheit aus, um sein Talent bei den Produktionen einfließen zu lassen.

Erste Bühnenerfahrung sammelte Robin bereits während seiner Schulzeit im Kaiser-Karls-Gymnasium (KKG) im Theater Jugendclub des Stadttheaters Aachen unter der Leitung von Niels Kurvin sowie in der „English Drama Group“ am KKG. In der Theatergruppe „Actor’s Nausea“ vom Institut für Anglistik stellte er sein Talent als Schauspieler unter Beweis, bevor er später die Regie für das Stück „Mr. Pilk’s Madhouse“ übernahm.

Den Kindern wird auf vielfältige Art geholfen, sich selbst und somit ihre Stärken zu finden.

Seine Frau, Warunya Soontorntae, ist, wie könnte es anders sein, auch Schauspielerin. Zusammen gründete das Paar im September 2018 die Schauspielschule für Kinder „MasterClass Studio“ in Bangkok. Finanzielle Unterstützung erhielt es von den Aachenern Vaalsern Rita und Peter Irlenbusch sowie dem Bangkoker Universitätsprofessor Inn Narula.

Die Liebe zum Theater weitergeben

„Mit dem MasterClass Studio möchten wir unsere Liebe für Schauspiel und Theater an die nächste Generation weitergeben. Thailand braucht mehr kreative Köpfe. Das Land wird durch eine Militärregierung geführt und kreative sowie kritische Menschen sind vom Regime oftmals unerwünscht“, erklärt Robin und fügt hinzu, dass es hierzulande im Vergleich zu Deutschland so gut wie keine Förderungsmöglichkeiten für kreative Projekte gibt. In den Schulen wird Robin folgend hauptsächlich einseitig unterrichtet, d.h. der Lehrer gibt vor und die Schüler wiederholen. „Nach der Meinung der Kinder wird nicht gefragt. Pauken besteht hier ausschließlich aus Auswendiglernen. Das macht sie gefügig und zu guten Konsumenten,“ kritisiert der Deutsche. „Deswegen ist es umso wichtiger, den Menschen und vor allem den Kindern, eine Alternative zu bieten.“

Der Kreativität freien Lauf lassen, anstatt sie zu unterdrücken, können auch die kleinsten Kursteilnehmer, zum Beispiel beim Malen.

Die meisten Eltern reagieren begeistert auf die Jugendarbeit im MasterClass Studio, die sich grundlegend vom Unterricht an thailändischen Schulen unterscheidet. „Wir gehen individuell auf die Kinder ein und helfen ihnen sich selbst zu finden, anstatt sie zu verbiegen.“ Derzeit bietet MasterClass Studio Schauspiel-, Sing- und Tanzkurse für Kinder von 4 bis 6 sowie 7 bis 12 Jahren an.

Talent-Stipendien für Sozialschwache

Viele der Kinder, die bei Robin und Warunya lernen, stammen von alleinerziehenden Müttern, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um für die Kurskosten aufkommen zu können. Da es in Thailand keine Unterhaltspflicht gibt, machen sich viele Väter nach der Geburt ihres Nachwuchses einfach aus dem Staub und die Mütter sind auf sich allein gestellt, für ihre Kinder zu sorgen, verdeutlicht Robin. „Wir unterstützen solche Fälle so gut wie möglich, indem wir probieren, Stipendien für talentierte Kinder zu vermitteln.”

Robin Schroeter ist die treibende Kraft hinter dem MasterClass Studio und selbst ein leidenschaftlicher Schauspieler.

In der zweiten Jahreshälfte 2019 wollen Warunya und Robin dann mit ihrem Bühnenstück auf Deutschland-Tournee gehen. Berlin, Hamburg und Aachen sind im Visier. Unterstützung erfährt das Schauspielerpaar auch vom Goethe-Institut, weshalb es zuversichtlich ist, seine Pläne realisieren zu können. „Es ist wichtig, dass die Kinder einen Einblick in globale Zusammenhänge erhalten. Und genau darauf zielt unsere Deutschland-Tournee ab“, verdeutlicht Robin.

Weitere Informationen erhält man unter www.masterclass-studio.com, www.patreon.com/masterclassstudio und www.facebook.com/MasterClassStudioBangkok.