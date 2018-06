Von: Björn Jahner | 11.06.18

BANGKOK: Im Einkaufszentrum CentralWorld an der Rama I Road wurde die zweitgrößte Starbucks-Filiale der Welt eröffnet.

Nitro-Kaffee ist neueste Hit an heißen Tropentagen.

​Verkehrsgünstig an der BTS-Station Chidlom gelegen, weist die brandneue Filiale der amerikanischen Kaffeekette in der ersten Etage der Shopping Mall so einige Besonderheiten auf, die dem urbanen Lebensstil gerecht werden sollen. Dazu zählen unter anderem ein moderner Co-Working-Space für digitale Nomaden, Konferenzräumlichkeiten und eine Zapfanlage für vier Sorten Nitro-Kaffee. Dabei handelt es sich um kalt aufgebrühten Kaffee, der mit Stickstoff versetzt wurde und ähnlich wie Bier aus einem Zapfhahn läuft. Optisch glänzt die neue Filiale durch viel Holz-Dekor und bequemen, langgezogenen Sofas und Tischen sowie goldenen Vertäfelungen an den Decken.