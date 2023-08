Zweiter Sohn des Königs besucht Bangkok

Von: Björn Jahner | 11.08.23

BANGKOK: Vacharaesorn „Than Aon“ Vivacharawongse, der zweitälteste Sohn Seiner Majestät des Königs, besuchte am Donnerstag (10. August 2023) den buddhistischen Tempel Wat Yannawa im Bangkoker Stadtteil Sathon zum Erwerb religiöser Verdienste (tam bun), nachdem er am Sonntagabend (6. August 2023) überraschend in Thailand angekommen war.

Vacharaesorn, 42, kam mit seinen Freunden im königlichen Tempel an der Charoen Krung Road an. Sie wurden von Phra Tham Wachiramolee, Abt des Wat Yannawa, und Phra Khru Arthornprasittisophon, stellvertretender Abt, begrüßt.

Viele thailändische und ausländische Medienvertreter warteten auf dem Tempelgelände, um über ihn zu berichten. Thailänder, die von seinem Besuch gehört hatten, strömten zum Tempel, um ihn zu begrüßen.

Vacharaesorn zündete eine Kerze und Räucherstäbchen an, um den Buddha-Statuen seinen Respekt zu erweisen, und brachte dann 130 buddhistischen Mönchen und Novizen in der Dhamma-Schule des Tempels Essensgaben.

Anschließend überreichte ihm der Abt eine Nachbildung von Phra Sampao Yannawa, einer 16-Zoll-Buddha-Statue.

Than Aon, wie er von den Thais liebevoll genannt wird, ging dann zum Pier des Tempels am Chao-Phraya-Fluss, um durch das Aussetzen von 1.000 Fischen in den Fluss religiöse Verdienste zu erwerben. Bevor er den Tempel verließ, zollte er dem Denkmal Seiner Majestät König Nangklao (Rama III) Tribut.

Vacharaesorn ist zu Besuch im Königreich, nachdem er 27 Jahre lang im Ausland gelebt hat.

Berichten zufolge flog er am 5. August 2023 vom John-F.-Kennedy-Flughafen in den Vereinigten Staaten an Bord eines Cathay-Pacific-Fluges nach Hongkong, wo er einen Anschlussflug nahm, der am Sonntagabend auf dem Flughafen Suvarnabhumi in der Provinz Samut Prakan landete. Es wurde berichtet, dass er etwa eine Woche im Lande bleiben würde.

Nach seiner Ankunft erwies er dem Obersten Patriarchen am Montagmorgen (7. August 2023) im Wat Ratchabophit Sathitmahasimaram Ratchaworawihan im Bezirk Phra Nakhon die Ehre und huldigte anschließend den Bangkok City Pillar Shrine, bevor er zum Wat Phra Kaew, dem Tempel des Smaragdbuddhas, und zum Wat Hong Rattanaram Ratchaworawihan weiterreiste.

Er besuchte auch ein Kinderbetreuungszentrum für unterprivilegierte Kinder in Bangkok und spendete notwendige Gegenstände für das Zentrum.

Vacharaesorn, der sowohl einen Bachelor- als auch einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften vom Stetson University College of Law in den USA besitzt, ist der zweite der vier Söhne Seiner Majestät des Königs und seiner früheren Gemahlin Sujarinee Vivacharawongse. Ihre jüngere Schwester ist Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sirivannavari Nariratana Rajakanya.