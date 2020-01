Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.20

BANGKOK: Nachdem bei einer weiteren chinesischen Touristin die mysteriöse virale Lungenentzündung ausgebrochen ist, hat der Flughafen Suvarnabhumi strengere Maßnahmen ergriffen, um Reisende aus China zu überwachen.

Thailändische Gesundheitsbehörden haben den zweiten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Die Patientin stammt aus der chinesischen Stadt Wuhan, in der 41 Fälle der Lungenentzündung mit zwei Toten gemeldet wurden. Die 74-jährige Frau wurde seit ihrer Ankunft in Thailand am Montag unter Quarantäne gestellt. Gesundheitsstaatssekretärin Sukhum Karnchanapimai versicherte am Freitag, es gäbe keinen Ausbruch der Krankheit in Thailand.

An vier Flughäfen mit täglich Flügen von Wuhan nach Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai und Phuket haben Gesundheitsbehörden die Überwachung verstärkt. Seit dem 3. Januar wurden 13.624 Passagiere bei der Ankunft überprüft. Behörden forderten die Fluggesellschaften Thai AirAsia und China Southern Airlines, die täglich Direktflüge von Wuhan aus durchführen, auf, das Einsteigen von Personen mit hohem Fieber und Symptomen der Atemwege einzustellen und ihre Flüge zu verschieben.