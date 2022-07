Foto: The Nation

BANGKOK: Die Patumwan Demonstration School der Srinakharinwirot University kündigte am Freitag an, dass sie nach einem Covid-19-Ausbruch unter Schülern und Mitarbeitern vom 8. bis 12. Juli 2022 auf Online-Lernen umstellen wird.

Die Schule in der Henri Dunant Road im Bangkoker Bezirk Pathum Wan erklärte, sie werde den Unterricht im Klassenraum am 18. Juli 2022 wieder aufnehmen, da der 13. bis 17. Juli 2022 Feiertage für Asanha Bucha und die buddhistische Fastenzeit sind.

Am Donnerstag stellte das Bangkok Christian College im Bezirk Bang Rak den Unterricht auf Online-Lernen um, nachdem mehr als 700 Schüler und Mitarbeiter der renommierten Privatschule positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die Schule gab jedoch am Freitag bekannt, dass die 700 Infektionen die Gesamtzahl der seit dem 17. Mai 2022, dem ersten Tag des akademischen Jahres, gemeldeten Fälle darstellten.

„Derzeit befinden sich etwa 200 Studenten und Mitarbeiter des Bangkok Christian College, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, in Behandlung, insgesamt sind es etwa 5.000“, informierte Schuldirektorin Waraporn Subsomboon am Freitag.

„Um die Ausbreitung einzudämmen, werden wir den Unterricht am 11. und 12. Juli 2022 sowie am 18. und 19. Juli 2022 auf Online-Lernen umstellen, ebenfalls während der Feiertage vom 13. bis 17. Juli 2022. Der Unterricht vor Ort wird am 20. Juli 2022 wieder aufgenommen“, fügte sie hinzu.

Khun Waraporn betonte, dass die Schule die Richtlinien des Bildungsministeriums für den Fall eines Covid-19-Ausbruchs befolgt. Die Schüler werden jede Woche mittels ATK-Tests untersucht, und alle Klassen, in denen Infektionen auftreten, werden vorübergehend ausgesetzt. Darüber hinaus müssen alle Schüler zu jeder Zeit Masken tragen.

„Wir werden die Situation regelmäßig bewerten und die Lernmethode entsprechend anpassen“, sagte sie und fügte hinzu, dass die Schule weiterhin auf das Lernen im Klassenraum als beste Unterrichtsmethode setzt.