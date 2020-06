Zweite Outlet-Mall eröffnet am Suvarnabhumi

Von: Redaktion DER FARANG | 09.06.20

BANGKOK: Nach dem CentralVillage eröffnet mit Siam Premium Outlets Bangkok am 19. Juni die zweite Outlet Mall nahe dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi. Das Einkaufszentrum wird von Siam Piwat Simon betrieben, ein Joint Venture zwischen Siam Piwat und der Simon Property Group.

Käufern werden Rabatte von bis zu 70 Prozent auf Markenmode führender internationaler und lokaler Designer geboten, verspricht Siam Piwat Simon. Sechzig der Marken sollen nur bei Siam Premium Outlets erhältlich sein.

Viele Marken werden zur Eröffnung mit einem zusätzlichen Rabatt von 10 bis 15 Prozent verkauft. Zu den Designermarken, die in den Siam Premium Outlets erhältlich sind, gehören Burberry, Balenciaga, Bally, Breitling, Coach, Furla, Hugo Boss, Kate Spade New York, Montblanc und Adidas. Nike plant die Eröffnung eines 1.300 Quadratmeter großen Geschäfts mit Exklusivangebote für Online-Member. In den kommenden Monaten ist die Eröffnung weiterer Marken-Pavillons in dem Zentrum geplant. Unter den beliebten thailändischen Designermarken sind EveandBoy und Jim Thompson.

„Siam Premium Outlets Bangkok wird mit anderen wichtigen Touristenattraktionen in der Nähe zusammenarbeiten, um die Attraktivität der Region als wichtiges lokales und touristisches Reiseziel zu erhöhen", sagte Michael Tang, Geschäftsführer von Siam Piwat Simon.

Zu den Vorkehrungen gegen Covid-19 gehören thermische Scanner und Handdesinfektionsgel an allen Eingängen des Einkaufszentrums. Das Personal wird Gesichtsmasken und Faceshields tragen, während die Zahl der Käufer pro Geschäft begrenzt wird, um den Anforderungen der sozialen Distanzierung zu entsprechen. Die Kunden sollen sich auf der Plattform „Thai Chana“ registrieren.

Die neue Outlet-Mall befindet sich an dem Motorway Nr. 7 (Bangkok-Chonburi), 15 Autominuten vom Flughafen Suvarnabhumi und 30 Autominuten vom Stadtzentrum Bangkoks entfernt.