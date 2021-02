Zweite Covid-Welle ist weitestgehend unter Kontrolle

BANGKOK: Die zweite Covid-19-Welle ist mit Ausnahme von Bangkok und den Provinzen Samut Sakhon und Tak unter Kontrolle, bestätigte Opas Karnkawinpong, Generaldirektor des Department of Disease Control (DDC).

In der zentralthailändischen Provinz Samut Sakhon werden weiter vor allem Migranten aus Myanmar in Fabriken und Unterkünften auf das Virus getestet. In Tak im Nordwesten des Landes gibt es immer noch Anzeichen einer Übertragung zwischen Thais und Myanmaren. Es wurden strenge Maßnahmen ergriffen, um dies einzudämmen. Und in Bangkok bestand das Hauptproblem darin, dass asymptomatische Menschen aus Myanmar, die in Haushalten arbeiteten, das Virus auf Thais übertrugen. Der Kontakt über Freunde wurde deshalb eingeschränkt.

Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Montag 186 neue Fälle. Damit stieg die Zahl der bestätigten Infektionen in Thailand auf 23.557. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 79.