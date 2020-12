BANGKOK: Dr. Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), sieht die zweite Coronaviruswelle als ernster an als die erste im Frühjahr dieses Jahres.

Allerdings seien die Mitarbeiter der Gesundheitsdienste jetzt besser vorbereitet und erfahrener. Und die Öffentlichkeit habe leichteren Zugang zu Gesichtsmasken. Dr. Taweesilp sagte weiter, ob die Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung intensiviert werden müssten, hänge davon ab, wie sehr die Öffentlichkeit kooperiere. „Wenn wir kooperieren, wird es nicht nötig sein, Abriegelungen oder eine Ausgangssperre zu verhängen.“ Jeder solle in der Öffentlichkeit weiterhin Gesichtsmasken tragen und große Versammlungen meiden. Möglich seien weiterhin kleine Partys mit engen Freunden und Familienmitgliedern.

Premierminister Prayut Chan-o-cha rief die Bürger auf, die App „Mor Chana" zu nutzen, um Covid-19 Fälle in ihrer Umgebung zu verfolgen. Die App entstand in Zusammenarbeit zwischen staatlichen Organisationen und privaten Entwicklern und zielt darauf ab, der Behörde für Seuchenkontrolle zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus Daten zur Verfügung zu stellen. Die App wurde im April eingeführt und kann Personen warnen, die mit infizierten Patienten in Kontakt gekommen sind, indem sie GPS- und Bluetooth-Technologie nutzt, um deren Standort zu ermitteln und zu verfolgen.