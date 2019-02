Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.19

BANGKOK: Bei den Wahlen am 24. März kandidieren für das Parlament neun Thaksins und zwei Yinglucks.

Alle elf Frauen und Männer sind Mitglieder der erst vor Monaten gegründeten Partei Pheu Chart, ein Klon der Pheu Thai. Die zwei Frauen und neun Männer erhoffen sich von der Änderung ihres Vornamens mehr Stimmen, wenn die Wähler die Namen des ehemaligen Premiers Thaksin Shinawatra und der ehemaligen Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra lesen. „Ich habe meinen Namen in Thaksin geändert, weil Thaksin Fortschritt nach Thailand gebracht hat. Jeder Weltführer kennt Thaksin“, berichtet Thaksin Kuenkhoksoong, der für einen Sitz in Korat kandidiert. „Ich möchte, dass sich die Leute bei der Stimmabgabe an mich erinnern", sagte Yingluck Phetraksa. „Es ist auch inspirierend für mich, denselben Namen wie eine weibliche Führungskraft zu haben." Thaksin wurde 2006 vom Militär vertrieben, Yingluck flüchtete ebenfalls aus dem Land. Die Wahlkommission will sich mit der Frage befassen, ob die Namensänderungen gegen Wahlgesetze verstoßen.