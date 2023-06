RAYONG: Im Bezirk Klaeng der Provinz Rayong an der Ostküste des Landes wurden am Freitag (9. Juni 2023) nach Aussage der Polizei 34 Langschwanzmakaken aus einem Haus gerettet und zwei Wilderer verhaftet. Bei den beiden Männern soll es sich laut den Ermittlern um Wiederholungstäter handeln.

Die beiden Wilderer benutzten Betäubungspfeile, die aus Plastikrohren geblasen wurden, um die Makaken aus der freien Wildbahn zu fangen, so die Polizei.

Die Tiere sollten dann an einen Agenten im Nordosten verkauft werden, der sie über den Mekong nach Laos schmuggeln wollte, so die Polizei.

Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen, als sie am Freitag mit einem Truck an dem Haus im Bezirk Klaeng vorfuhren. Sie hatten zwei Makaken im Lastwagen und weitere 32 wurden in Käfigen in der Residenz gefunden.

Die Bezirkspolizei und Beamte des Nichtjagdgebiets Khao Chi-on sagten, dass sie Beweise hätten, dass die Verdächtigen, ein 54-jähriger Thai und 35-jähriger Laote, nicht das erste Mal Makaken gejagt hätten.

Die Polizei fand 30 Betäubungspfeile und vier Kunststoffrohre im Lkw der Verdächtigen.

Die Makaken wurden in 17 Käfigen in dem Haus gehalten. Sie wurden in das Nichtjagdgebiet Khao Chi-on gebracht.



Der thailändische Tatverdächtigte sagte aus, dass er die Affen gefangen hatte und sie für 3.000 Baht pro Tier an einen Agenten in der Provinz Nong Khai verkaufen wollte. Die Affen sollten dann nach Laos geschmuggelt werden. er gestand, dass er diese Tat nicht zum ersten Mal beging.



Der Agent in Nong Khai habe die Betäubungspfeile und Plastikrohre besorgt, fügte er hinzu.



Die Makaken wurden in einer Höhle in der Nähe des Wat Khao Ha Yot im Bezirk Bo Thong der Provinz Chonburi gewildert.

Der Verdächtige gab an, dass die Armut ihn dazu getrieben habe, die Tat wiederholt zu begehen.

Nakhonchai Khunnarong, ein Kandidat der Move Forward Party für das Parlament in Rayong, sagte, dass die Verdächtigen das Haus im Bezirk Klaeng zur Haltung der Affen nutzten, aber ein separates Haus für sich selbst hatten.