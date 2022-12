Foto: The Nation

CHUMPHON: Zwei weitere Leichen wurden in der Nähe des Wracks der untergegangenen HTMS Sukhothai gefunden und am Sonntagnachmittag (25. Dezember 2022) geborgen, teilte die Königlich Thailändische Marine mit.

Vizeadmiral Pichai Lorchusakul, Befehlshaber des Marinegebiets 1, gab um 14.10 Uhr bekannt, dass mit der Bergung dieser beiden Leichen die Zahl der vermissten Besatzungsmitglieder auf 12 gesunken ist.

Bei den neuen Leichen handele es sich eindeutig um Besatzungsmitglieder der HTMS, da sie Matrosenuniformen trugen, sagte er.

Eine Leiche wurde von der HTMS Naresuan und die andere von einem örtlichen Fischer in der Nähe von Koh Phai im Bezirk Pathiew von Chumphon entdeckt.

Vizeadmiral Pichai fügte hinzu, dass die beiden Leichen zur Identifizierung an eine Stiftung in Prachuap Khiri Khan geschickt, bevor sie den Verwandten für die Beerdigungsriten übergeben werden.

Die verunglückte HTMS Sukhothai hatte 105 Besatzungsmitglieder an Bord, als sie am 18. Dezember 2022 vor der Küste des Bezirks Bang Saphan in Prachuap Khiri Khan von riesigen Wellen getroffen wurde und kenterte.

Bei den Rettungsmaßnahmen konnten 76 Seeleute gerettet werden, während 29 zunächst als vermisst galten. Sechs Leichen wurden in den ersten Tagen geborgen und identifiziert. Eine Leiche wurde am Freitag gefunden und acht weitere wurden am Samstag geborgen.