Von: Redaktion DER FARANG | 04.12.19

PATTAYA: Der Oberste Gerichtshof hat zwei weitere Rothemden zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie vor einem Jahrzehnt während des ASEAN-Gipfels das Tagungszentrum Royal Cliff Beach Resort Hotel in Pattaya gestürmt hatten. Die Tagung musste abgebrochen werden.

Die beiden Angeklagten gehören zu den 18 Kernmitgliedern der United Front for Democracy against Dictatorship, die wegen ihrer Rolle bei der Unterbrechung des Gipfels am 11. April 2009 vor Gericht standen. Die Beiden waren nicht vor Gericht erschienen, als der Oberste Gerichtshofs am 11. September das Urteil des Provinzgerichts Pattaya verlesen hatte. Sie gaben an, dass sie nicht über das Datum informiert worden waren. Das Gericht verschob die Urteilslesung auf Dienstag. Da ein weiterer Verdächtiger, ein Abgeordneter der Partei Palang Pratcharath, am Dienstag nicht vor Gericht erschienen war, erließ das Gericht einen Haftbefehl gegen ihn. Der Oberste Gerichtshofs wird das Urteil gegen den Oberstleutnant am 15. Januar nächsten Jahres verlesen.

Die Staatsanwaltschaft hatte insgesamt 18 Mitglieder der Rothemden beschuldigt, beim Sturm auf das Tagungszentrum Eigentum betreten und beschädigt zu haben. Weitere Klagepunkte waren Aufruhr, Unruhen, gegen behördliche Anordnungen verstoßen und den Verkehr blockiert zu haben.