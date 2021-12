EILMELDUNG - BANGKOK: In Thailand wurden zwei weitere Fälle der Covid-19-Variante Omikron entdeckt, bestätigte das Centre for Covid-19 Situation Administration am Mittwoch gegenüber der Presse, womit sich die Gesamtzahl der Omikron-Fälle im Königreich auf drei erhöht.

Bei den beiden neuen Fällen handelt es sich um zwei thailändische Übersetzerinnen, die am 28. November nach der Teilnahme an einer Tagung in Nigeria ins Königreich zurückgekehrt waren. Sie werden medizinisch behandelt und befinden sich seit einer Woche in Quarantäne.

Die erste Omikron-Infektion in Thailand wurde am 3. Dezember bei einem 35-jährigen amerikanischen Geschäftsmann festgestellt, der am 30. November aus Spanien ins Königreich eingereist war, wo er ein Jahr lang gelebt haben soll, berichtete die thailändische Tageszeitung „The Nation“.