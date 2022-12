CHUMPHON: Die Leichen von zwei weiteren Besatzungsmitgliedern der verunglückten HTMS Sukhothai wurden am Mittwochmorgen (28. Dezember 2022) geborgen, so dass noch sechs Personen vermisst werden, teilte die Königlich Thailändische Marine mit.

Vizeadmiral Pichai Lorchusakul, Befehlshaber der Ersten Marineregion, teilte der Presse mit, dass ein Fischereipatrouillenboot aus Chumphon um 08.30 Uhr alarmiert worden sei, dass eine Leiche an den Strand der drei Kilometer vom Festland entfernten Insel Samet (Karte) gespült worden sei.

Er führte fort, dass das Patrouillenboot die Rak Sal Dhama Paknam Chumphon Rescue Foundation zur Bergung der Leiche alarmiert habe.

Das Opfer trug die Uniform eines Mechanikers der Königlich Thailändischen Marine und keine Schwimmweste. Die Leiche wurde zum Zentrum zur Bekämpfung der illegalen Fischerei in Chumphon gebracht, bevor sie zur Identifizierung an die Sawang Rat Sattha Foundation in Prachuap Khiri Khan übergeben wurde.

Um 10.00 Uhr wurde eine weitere Leiche in der Nähe von Chumphons berühmtem Tauchgebiet Koh Ngam Yai entdeckt.

Die HTMS Sukhothai war am 18. Dezember 2022 etwa 20 Seemeilen vor der Küste des Bezirks Bang Saphan von Prachuap Khiri Khan gekentert und gesunken.

Am Mittwoch nahmen Taucher der HTMS Ravi ihre Mission zur Untersuchung des Schiffswracks wieder auf, unterstützt von einer SeaFox-Unterwasserdrohne der HTMS Bang Rajan.