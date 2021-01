BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Montag zwei weitere Todesfälle und 187 neue Coronavirus-Fälle. Darunter sind zehn Personen, die aus dem Ausland angereist waren.

Eine bettlägerige 56 Jahre alte Frau erlag am 21. Januar einem Herzstillstand. Sie war der erste Todesfall in der Provinz Samut Songkhram, der mit Covid-19 in Verbindung gebracht wurde. Die Patientin hatte Epilepsie und zuvor einen Schlaganfall erlitten. Am 21. Januar wurde sie in das Krankenhaus Somdet Phra Phutthaloetla gebracht und an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Zwei Kontaktpersonen mit hohem Risiko, die im selben Haus leben, wurden positiv getestet. Einer der beiden ist der Ehemann der Verstorbenen, der sich offenbar in Samut Sakhon infiziert hat.

Ein Brite starb am 24. Januar. Der 61-Jährige kam am 25. Dezember in Thailand an, entwickelte am 28. Dezember Krankheitssymptome und wurde am 29. Dezember positiv getestet. Nach Medienberichten soll er eine Therapie mit einem Beatmungsgerät abgelehnt haben. Ab dem 9. Januar fiel ihm das Atmen schwer.

Von den neuen Patienten hatten 61 Hochrisikogebiete besucht. Die Provinz mit der höchsten Anzahl von Infektionen war Samut Sakhon (35), gefolgt von Bangkok (20) und Rayong (5). Proaktive Tests führten zur Entdeckung von 116 Fällen - 104 Ausländer und neun Thais in Samut Sakhon, zwei Staatsangehörige aus Myanmar in Bangkok und ein Thai in Rayong.

Von den Rückkehrern/Einreisenden, die in der Quarantäne positiv getestet wurden, sind sieben Thais. Ebenfalls positiv getestet wurden ein Deutscher, ein Brite und eine russische Frau, die aus ihren jeweiligen Ländern nach Thailand geflogen waren.

Bis Montag stieg die Zahl der bestätigten Fälle in Thailand auf 13.687. Bisher haben sich 10.662 Patienten erholt und konnten entlassen werden, 2.950 Patienten befinden sich noch im Krankenhaus und die Zahl der Todesfälle ist auf 75 angestiegen. Die Gesamtzahl der Fälle in Samut Sakhon liegt bei 5.480.

Laut Apisamai Srirangsan, der stellvertretenden Sprecherin des CCSA, wurden in Bangkok seit dem 15. Dezember 700 Fälle gemeldet. Ein neues Cluster hat sich aus der Geburtstagsparty von DJ Matoom entwickelt.