Zwei Wanderer nach Unwetter aus Klamm gerettet

Von: Redaktion (dpa) | 01.08.21

ST.

PÖLTEN: In Österreich haben Unwetter erneut Schäden angerichtet und zwei Touristen in höchste Bedrängnis gebracht. Wie die Behörden berichteten, mussten in der Steiermark nach Murenabgängen Straßen gesperrt werden. In Niederösterreich führten Regen, Hagel und orkanartige Windböen zu Überflutungen. In Kärnten waren am Samstagabend ein 47-jähriger Belgier und seine 16-jährige Tochter in der Pirkachklamm von den schnell ansteigenden Wassermassen überrascht worden. Nach einem Notruf fand die Bergrettung die beiden gegen Mitternacht stark unterkühlt und völlig durchnässt. Die mit kurzer Hose und T-Shirt bekleideten Urlauber wurden auf einem Steig ins Tal geleitet.