Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.19

PHETCHABURI: Bei einer Schlägerei zwischen zwei bewaffneten rivalisierenden Gruppen wurden am Sonntagmorgen zwei Wachmänner getötet und ein weiterer Mann verletzt.

Der handfeste Streit zwischen den Gruppen, zumeist Teenager, brach gegen 1.10 Uhr vor einem bereits geschlossenen Restaurant aus. Als die beiden 41 bzw. 47 Jahre alten Wachmänner des Restaurants schlichten wollten, holte ein 34-jähriger Mann aus seinem Auto eine Waffe und eröffnete das Feuer. Es folgte ein Schusswechsel, da mehrere Kämpfer beider Gruppe bewaffnet waren. Die Sicherheitsleute wurden getroffen und in das Krankenhaus Phra Chom Klao gebracht. Dort erlagen sie später ihren Verletzungen. Ebenfalls verletzt wurde der 34-Jährigen, den die Polizei verhaftete. Beamte fanden am Schauplatz fünf leere Patronen, 11-mm-Munition und in einem Busch eine Pistole.