HANOI (dpa) - Zwei frühere vietnamesische Informationsminister müssen sich wegen Korruption vor Gericht verantworten.



Am Montag begann in der Hauptstadt Hanoi der Prozess gegen den 66-jährigen Nguyen Bac Son und den 59-jährigen Truong Minh Tuan, wie Staatsmedien berichteten. Die beiden sollen Schmiergelder in Millionenhöhe von einem staatlichen Mobilfunkkonzern angenommen haben, um den Erwerb einer TV-Firma zu begünstigen. Auf Korruption steht in Vietnam die Todesstrafe.

Der Prozess reiht sich in eine Serie von Verfahren in dem kommunistischen Land gegen Korruption ein. Zahlreiche Manager staatlicher Konzerne wurden bereits verurteilt. Angeklagt im Prozess gegen die beiden Ex-Minister sind auch der frühere Geschäftsführer des Mobilfunkkonzerns MobiFone, Le Nam Tra, und Pham Nhat Vu, der Präsident der TV-Firma Audio Visual Global (AVG). Ihnen wird vorgeworfen, Bestechungsgelder gezahlt zu haben. Zudem stehen zehn weitere Angeklagte vor Gericht.

Son war von 2011 bis 2016 Informationsminister. Tuan amtierte als sein Stellvertreter, bevor er selbst zum Minister aufstieg. Son gab den Berichten zufolge bereits zu, drei Millionen Dollar (etwa 2,7 Millionen Euro) Schmiergeld erhalten zu haben, um den mittlerweile abgesagten Kauf von 95 Prozent der AVG-Aktien durch Mobifone zu begünstigen. Tuan soll den Vertrag als Sons Stellvertreter unterschrieben und dafür 200.000 Dollar (etwa 180.000 Euro) Schmiergeld erhalten haben, so die Polizei.