Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.19

KRABI: Vor der Insel Phi Phi ist ein Kanadier und am Strand Ao Nang ein Pole beim Schwimmen ertrunken.

Der 68 Jahre alte Kanadier und neun Freunde hatten in Phuket eine Yacht gechartert und sich am Mittwoch von einem Longtailboot zur Bucht Nui der Koh Phi Phi bringen lassen. Die Urlauber gingen dort schwimmen, plötzlich lag der Kanadier bewusstlos auf dem Wasser. Unverzüglich wurde er von seinen Freunden an den Strand gebracht. Dort wurde sein Tod festgestellt. Die Polizei hat die Leiche zu einem Hospital transportieren lassen, um die Todesursache zu ermitteln. Während Angehörige des Polen sich am Strand Nopparat Thara erholten, ging der 49-Jährige ins Meer. Als er nicht mehr zu sehen war, alarmierte die Urlaubergruppe Mitarbeiter des Nationalparks. Der Pole lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Wasser. Er soll laut seiner Familie gesundheitliche Probleme gehabt haben.