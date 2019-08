Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 06.08.19

THAILAND: Von der BMW-3er-Serie ist in Thailand der 320d Sport erhältlich. Er hat einen 2-Liter-Diesel-Turbo-Motor bei 190 PS und kann mit B7 betankt werden.

Der Neue hat zwei Turbos – einen kleinen Hochdrucklader für quirliges Ansprechen und einen großen Niederdrucklader mit variabler Geometrie für anhaltende Durchzugskraft. In 6,8 Sekunden ist Tempo 100 erreicht, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 240 km/h erreicht. Den Verbrauch gibt BMW mit gut 5 Litern an. Der 320d Sport punktet mit einem gut aufgestellten Assistenzarsenal und kostet 2,929 Millionen Baht. Demnächst soll das Plug-in-Hybrid-Modell 330e in den Showräumen der Händler stehen.