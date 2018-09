Zwei tropische Stürme ziehen nach Thailand

THAILAND: Starkregen und eine rauhe See sagen Meteorologen für die nächsten sechs Tage voraus.

Der tropische Sturm „Barijat“ mit heftigen Winden zieht von China nach Thailand und wird das Wetter bestimmen. Zusammen mit dem sich verstärkenden Südwest-Monsun, der in der Andamanensee und im Golf von Thailand vorherrscht, bedeutet das mehr Regen und bis zu drei Meter hohe Wellen. Der Taifun „Mangkhut“, jetzt im Pazifischen Ozean, wird besonders Zentralthailand sowie die Ost- und Westküste des Südens Niederschläge bringen. Die Katastrophenschutzbehörde warnt die Bevölkerung in 53 Provinzen vor Sturzfluten, Waldabflüsse, Überschwemmungen und Schlammlawinen. Boote sollten mit Vorsicht fahren und kleine Schiffe von Donnerstag bis Dienstag an Land bleiben. Von den jüngsten Unwettern vom 17. August bis 12. September waren 203.054 Menschen aus 6.832 Haushalten betroffen. Es wurden vier Todesfälle gemeldet.