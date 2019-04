Von: Redaktion DER FARANG | 26.04.19

Foto: The Nation

PATTANI: Bei zwei separaten Schießereien in der südlichen Provinz Pattani kamen am Donnerstagabend zwei Menschen ums Leben, zwei weitere erlitten Verletzungen.

Im Bezirk Sai Buri wurden auf einen in Narathiwat lebenden 24 Jahre alten Paramilitär und seine 22-jährige Frau in der Gemeinde Kadunong beim Einkaufen auf einem lokalen Markt geschossen. Zwei Männer auf einem Motorrad überholten das Paar auf der Sai Buri-Kapor Road und gaben mehrere Schüsse ab. Der Mann wurde am Kopf tödlich getroffen, seine Frau durch eine verirrte Kugel im rechten Bein.

Im Bezirk Yarang wurde der 45-jährige Eisverkäufer Rosadee Nidae gegen 18 Uhr erschossen. Er hatte sein Dreirad auf dem Markt Jeh Bo Ngor Markt in der Gemeinde Khao Toom geparkt. Eine verirrte Kugel traf das Knie eines 54 Jahre alten Papayasalatverkäufers. Der Schütze hatte zweimal auf den Eisverkäufer geschossen und dann mit einem Komplizen das Weite gesucht. Die Polizei ermittelt, ob beide Attentate auf die Unruhe im Süden des Landes zurückzuführen sind, ob militante Separatisten die Schüsse abgegeben haben.