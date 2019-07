Von: Redaktion DER FARANG | 04.07.19

YALA: Ein paramilitärischer Ranger und ein Zivilist wurden getötet, drei Ranger sowie ein weiterer Dorfbewohner am Mittwochmorgen in den Wäldern des Bezirks Yaha bei Anschlägen verletzt.

Ein Team paramilitärischer Ranger wurde in den Wald am Dorf Baroh entsandt, nachdem Anwohner berichtet hatten, zwei Männer seien von mutmaßlichen Aufständischen erschossen worden. Als die Ranger dort ankamen, explodierte eine Bombe. Ein Ranger wurde getötet, und drei weitere mussten mit Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus Kabang eingeliefert werden. Ein Dorfbewohner wurde im Wald erschossen, ein weiterer von militanten Separatisten verletzt.