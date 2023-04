NAKHON SI THAMMARAT: Zwei Menschen sind tot und sieben werden vermisst, nachdem ein ungewöhnlicher Sturm am Sonntag (16. April 2023) im südlichen Golf von Thailand vor der Provinz Nakhon Si Thammarat eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat.

Starke Winde formten sich in der Bucht von Pak Nakhon zu einem Wirbelsturm, der mindestens 12 Boote im Golf von Thailand zum Kentern brachte.

Die Behörden der südlichen Provinz berichteten am Sonntagabend, dass der Wirbelsturm durch die Bucht von Pak Nakhon wehte, bevor er an Land zog und in drei Bezirken – Pak Phanang, Muang und Tha Sala – Schäden verursachte.

Die Leiche von einem örtlichen Fischer, 30, wurde aus dem Wasser geborgen, nachdem sein Longtail-Boot in der Bucht gesunken war.

Foto: The Nation

Die Nakhon Si Thammarat Rescue Foundation teilte mit, dass sie fünf weitere Menschen aus dem Wasser gerettet habe, während ein anderer 60-jähriger Fischer noch vermisst werde.

Die Polizei von Pak Phanang teilte mit, dass bis Sonntagabend mindestens 12 Boote in dem Sturm gesunken seien, warnte aber davor, dass es noch mehr Tote, Verletzte und beschädigte Boote geben könnte.

Gegen 22.00 Uhr am Sonntag kenterte ein Rettungsboot der Tha Sala Subdistrict Administration Organisation bei der Suche nach Opfern in der Bucht bei starkem Wind und Wellen. Alle vier Besatzungsmitglieder an Bord wurden gerettet und sicher an Land gebracht.

Die Such- und Rettungsaktion wird am Montag (17. April 2023) mit Booten der Seepolizei und einem EC-725-Hubschrauber der Royal Thai Air Force fortgesetzt. Der Hubschrauber wird über dem Gebiet kreisen, bis alle vermissten Fischer gefunden sind, sagte der Sprecher Air Chief Mashal Praphas Sonjaidee.

Foto: The Nation

Starke Winde und Wellen führten auch dazu, dass die Fähre Raja 10 an der Anlegestelle Don Sak in der Provinz Surat Thani, nördlich der Pak Nakhon-Bucht, auf Grund lief und sank (mehr!).

Die 2.005 Tonnen schwere Fähre befördert Passagiere von Koh Samui nach Don Sak am Festland. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, da alle Passagiere bereits von Bord gegangen waren.

Der Gouverneur von Surat Thani, Witchawut Jinto, ordnete eine vollständige Inspektion der Fähre an, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden kann. Am Montag hatte sich das Schiff wieder aufgerichtet.

Die Raja Ferry Plc erklärte, dass die Fährenbesatzung die Treibstoffventile geschlossen habe, um ein Auslaufen ins Meer zu verhindern, und fügte hinzu, dass sie eine Untersuchung der Unglücksursache einleiten werde.

Berichten zufolge trieben starke Wellen die Fähre gegen den Pier, wodurch Wasser in den Schiffsrumpf eindrang und zum Kippen führte.