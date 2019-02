Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.19

Foto: The Nation

PRACHIN BURI: Ein Ehepaar wurde am Dienstagmorgen getötet und sechs weitere Menschen verletzt, als auf dem Highway Nr. 304 im Bezirk Na Di zwei Lastwagen und ein Geländewagen zusammenstießen.

Der Fahrer des mit Palmöl beladenen Lasters verlor gegen 9 Uhr auf der abschüssigen Straße die Gewalt über sein Fahrzeug. Es prallte gegen einen entgegenkommenden Tieflader, der Fahrzeuge transportierte, und anschließend gegen einen SUV Toyota Fortuner. Das Ehepaar im Palmöl-Lastwagen starb an der Unfallstelle, der zweite Lkw-Fahrer und vier Insassen des SUV wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden war beträchtlich, nicht nur an den drei Unfallfahrzeugen. Auch sechs Autos auf dem Tieflader wurden teils erheblich beschädigt.