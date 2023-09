PATTAYA: Am Donnerstag (28. September 2023) endete eine Busreise nahe Pattaya in den Morgenstunden in einer Tragödie, als ein Reisebus der Chan Tour Company auf der Autobahn 331 von der Straße abkam und gegen eine Straßenbarriere prallte. Der Unfall, der sich gegen 10.16 Uhr in der Nähe des Kilometersteins 10+400 auf dem Weg zum Bezirk Sattahip im Unterbezirk Huay Yai ereignete, forderte das Leben von zwei Busfahrern und hinterließ zwei Fahrgäste schwer verletzt.

Die Todesopfer waren der 53-jährige Hauptfahrer des Busses und ein zweiter Fahrer, der bislang nicht identifiziert werden konnte. Die genaue Anzahl der Passagiere im Bus zum Zeitpunkt des Unfalls blieb unklar.

Foto: Pattaya Rescue

Nach Zeugenaussagen verlor der Bus plötzlich die Kontrolle und prallte gegen die Betonbarriere am Straßenrand, wobei die Fahrzeugfront erheblich beschädigt wurde. Die Rettungskräfte fanden zwei Tote und zwei schwer verletzte Fahrgäste im Wrack. Die Verletzten und Verstorbenen wurden unverzüglich in ein nahegelegenes örtliches Krankenhaus gebracht.

Die Polizei arbeitet daran, die genaue Unfallursache zu ermitteln. Obwohl Übermüdung aufgrund einer langen Fahrt als mögliche Ursache vermutet wird, bleiben die genauen Umstände vorerst unklar. Die Ermittler beabsichtigen, die Dashcam-Aufzeichnungen des Busses zu überprüfen, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen und die Hintergründe dieses tragischen Vorfalls aufzuklären.