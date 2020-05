Zwei Tote durch Dengue-Fieber in Korat

Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.20

NAKHON RATCHASIMA: Ein Ausbruch des Dengue-Fiebers hat in Korat seit Anfang des Jahres zwei Menschen getötet, mehr als 1.000 erkrankten.

Narinrat Phitchayakhamin, Leiter des Gesundheitsamtes der Provinz, sagte, die Situation sei besorgniserregend. Vom 1. Januar bis zum 24. Mai wurden in Nakhon Ratchasima 1.037 Infektionen registriert. Es gab zwei Todesfälle. Der erste Todesfall war ein Bewohner des Distrikts Non Sung, der am 10. März starb. Der zweite Todesfall war ein 16-Jähriger, der am 22. März starb und an Thalassämie gelitten hatte, bevor er sich mit Dengue-Fieber infizierte. Der Bezirk Non Thai hatte mit 92 die höchste Anzahl von Dengue-Fieber-Fällen in der Provinz, gefolgt von Non Sung mit 61 und Chok Chai mit 50.

Narinrat riet den Menschen, dafür zu sorgen, dass es um ihre Häuser herum kein stehendes Wasser gibt. Diese seien eine Brutstätte für Moskitos, die das Dengue-Virus übertragen. Das Gebiet um Häuser sollte von kommunalen Mitarbeitern ebenfalls mit Insektizid vernebelt werden, um die Moskitos zu töten.