Zwei Tote bei Protesten in Bolivien

Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.19

MONTERO (dpa) - Bei Zusammenstößen von Gegnern mit Anhängern des wiedergewählten bolivarischen Präsidenten Evo Morales sind in der Stadt Montero zwei Menschen ums Leben gekommen.



Das teilte die Regierung des östlichen Bundesstaates Santa Cruz am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Wie die Zeitung «El Deber» berichtete, handelte es sich bei den Opfern um zwei Männer. Sie waren demnach mit Schusswunden in Krankenhäuser gebracht worden und dort gestorben.

Mindestens sieben weitere Menschen seien bei den Unruhen in Montero schwer verletzt worden, heißt es in dem Bericht weiter. Die Regierung von Santa Cruz machte in ihrer Mitteilung das Kabinett um Morales für die gewaltsamen Zusammenstöße verantwortlich.

Der seit 2006 amtierende Präsident hatte nach Angaben der Wahlbehörden am 20. Oktober mit 47,08 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Carlos Mesa (36,51 Prozent) gewonnen. Die Opposition wirft der Regierung Wahlbetrug vor, Mesa hat das Ergebnis bislang nicht anerkannt. Bei landesweiten Protesten wurden seit dem Wahltag insgesamt über 30 Menschen verletzt.