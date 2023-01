KALASIN: Bei einem Brand in einem Goldgeschäft im Bezirk Mueang in der nordöstlichen Provinz Kalasin wurden Montag (2. Januar 2023) in den Abendstunden zwei Menschen getötet und einer schwer verletzt.

Das Feuer, das nach Einschätzung der Polizei durch einen Kurzschluss in einer Steckdose verursacht wurde, brach gegen 20.00 Uhr in dem Goldgeschäft Lim Kian Huad 3 in der Thedsabal 23 Road im Bezirk Mueang (Kalasin-Stadt) aus.

Drei Personen waren zum Zeitpunkt des Brandes in dem Geschäft eingeschlossen, aber es dauerte etwa drei Stunden, bis die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle hatte. Während des Brandes gelang es den Feuerwehrleuten jedoch, einen Mann zu befreien, der später als der 75-jährige Vichit S., der Besitzer des Ladens, identifiziert wurde, aber er erlitt schwere Verbrennungen.

In den Trümmern fanden die Feuerwehrleute zwei verkohlte Leichen. Es handelte sich um die 74-jährige Frau des Ladenbesitzers und seine 16-jährige Nichte.

Gerichtsmediziner untersuchten am Dienstag den Tatort, um die genaue Brandursache zu ermitteln.