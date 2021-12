NAKHON SAWAN: Einem Bericht der thailändischen Tageszeitung „The Nation“ folgend stürzte in der Provinz Nakhon Sawan in der unteren Nordregion von Thailand am Dienstag in den Morgenstunden ein Armeehubschrauber ab.

© The Nation

An Bord des Helikopters befanden sich ein Ausbilder der Königlich Thailändischen Luftwaffe und ein Flugschüler. Sowohl der Ausbilder – Oberstleutnant Parnphong Banjongplien – als auch der Flugschüler – Unteroffizier Chanakorn Piemcharoen – kamen bei dem Unglück ums Leben, das sich gegen 09.30 Uhr in der Nähe der Armeebasis Chiraprawat in Nakhon Sawan ereignete.

© The Nation

Die Leichen der beiden Männer wurden später aus dem ausgebrannten Hubschrauber-Wrack geborgen. Zur Absturzursache wurden bisher keine Informationen bekanntgegeben.

Es ist der zweite Vorfall innerhalb eines Monats, nachdem am 3. Dezember in der Provinz Lop Buri in der Zentralregion des Landes ein F5-Kampfjet der Königlich Thailändischen Luftwaffe abgestürzt war.