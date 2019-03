Zwei Tote bei Absturz eines Militärflugzeuges in China

PEKING (dpa) - Ein Kampfjet des chinesischen Militärs ist in Südchina abgestürzt. Die beiden Piloten kamen bei dem Unglück am Dienstag ums Leben, wie das chinesische Verteidigungsministerium weiter mitteilte. Der Absturz ereignete sich demnach auf einem Trainingsflug über der südchinesischen Insel Hainan. Am Boden hat es laut Mitteilung keine Opfer gegeben. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Das Militär veröffentlichte im chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo ein Video, auf dem Soldaten zu erkennen waren, die zur Unglücksstelle im Kreis Ledong eilten. Dunkler Rauch stieg an der Stelle auf. Die brennenden Trümmer lagen in einem Garten oder auf einem Feld in der Nähe von Häusern. Auch eine leichte Explosion war auf dem Video zu hören.

Es könnten keine Informationen gegeben werden, sagte ein Mitarbeiter der Lokalregierung von Ledong der Deutschen Presse-Agentur. Die Sache unterliege der Geheimhaltung.

Im Streit mit seinen Nachbarn um Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer hat China seine militärische Präsenz in der Region in den vergangenen Jahren stark ausgebaut. Immer wieder kommt es auch zu Spannungen mit den USA, die als Warnung an Peking regelmäßig mit Kriegsschiffen oder Militärflugzeugen in der Region unterwegs sind.