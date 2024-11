Zwei Terrorverdächtige festgenommen

VILNIUS: Zwei Spanier sollen in Litauen eine terroristisch motivierte Brandstiftung geplant haben. Die Verdächtigen wurden dingfest gemacht und befinden sich hinter Gittern. Die Ermittlungen laufen.

In Litauen sind zwei Spanier festgenommen worden, die unter Verdacht stehen, einen terroristischen Akt in dem baltischen EU- und Nato-Land geplant zu haben. Die beiden Personen seien im September in Litauen eingetroffen und sollen nach Angaben der Behörden beabsichtigt haben, die Produktionsanlagen eines in der nordlitauischen Stadt Siauliai tätigen Privatunternehmens sowie Geräte und Gegenstände im Freien in Brand zu setzen. Ihren kriminellen Plan konnten sie weder umsetzen noch sich den Strafverfolgungsbehörden entziehen, wie die Generalanwaltschaft in Vilnius mitteilte.

Verstecken wollten sich die beiden Spanier demnach in Riga. In der Hauptstadt des benachbarten Lettlands seien sie von der Sicherheitspolizei festgenommen und wenig später an Litauen übergeben worden, hieß es in der Mitteilung weiter. Grundlage dafür seien europäischen Haftbefehle gewesen.

Die beiden Verdächtigen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft, die Ermittlungen dauerten an. Nähere Angaben wollten die Behörden zunächst nicht machen.