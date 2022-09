Zwei Terrorverdächtige festgenommen

BERN: Im Zuge von Terrorismusermittlungen sind in der Schweiz zwei verdächtige Männer festgenommen worden. Die beiden stehen unter Verdacht, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu unterstützen, wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Bern berichtete. Die Männer seien nach Hausdurchsuchungen in Genf und dem Nachbarkanton Waadt festgenommen worden.

Einer der beiden soll sowohl die Schweizer als auch die mazedonische Staatsbürgerschaft haben. Bei dem anderen soll es sich um einen Mann aus dem Kosovo handeln. Zu den konkreten Vorwürfen machte die Bundesanwaltschaft keine näheren Angaben.