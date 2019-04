BANGKOK: Der Stürmer Supachai Jaided von Buriram United ist vom Asiatischen Fußballverband (AFC) für zwei Spiele während der AFC U23 Championship im nächsten Jahr in Thailand gesperrt worden.

Der 20-jährige Stürmer hatte am 26. März in Hanoi in der Gruppenphase der U23-Meisterschaft im Spiel gegen Vietnam die rote Karte gesehen, weil er einen gegnerischen Spieler geschlagen hatte. Neben der Sperre für zwei Spiele ist Supachai mit einem Bußgeld in Höhe von 1.000 Baht bestraft worden.