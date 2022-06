JAKARTA: Umweltfreundlicher Ausflug bei einem Staatsbesuch: Der neue australische Premierminister Anthony Albanese hat mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo eine Fahrradtour unternommen. Die beiden Spitzenpolitiker erkundeten am Montag am Rande eines offiziellen Treffens das Gelände des Präsidentenpalastes per Drahtesel.

Die Männer waren in Anzughosen und Hemd unterwegs und trugen dazu sicherheitshalber einen Helm. Albanese twitterte anschließend: «Es war ein Privileg, eine so persönliche und unterhaltsame Tour auf dem herrlichen Gelände zu machen.»

Albanese hatte im vergangenen Monat die Parlamentswahl in Australien gewonnen. Er hatte im Wahlkampf unter anderem mehr Einsatz für den Klimaschutz versprochen.