Von: Björn Jahner | 27.02.23

BANGKOK: Die Umsetzung des Gesetzes zur Kontrolle alkoholischer Getränke vor 15 Jahren hat zu einem Rückgang des Alkoholkonsums in Thailand um 2 Prozent geführt, hieß es auf einem Seminar in Bangkok.

Das Seminar mit dem Titel „Different Views on 15-year Enforcement of the Alcoholic Drink Control Act“ (Verschiedene Ansichten über die 15-jährige Umsetzung des Gesetzes zur Kontrolle alkoholischer Getränke) fand am Sonntag (26. Februar 2023) im Asia Hotel in Bangkok statt. Es wurde von Moonlanithi Pua Sukphawa (Stiftung für den Zustand des Glücks) und dem Network of Creative Media for Social Change organisiert.

Assoc. Prof. Dr. Udomsak Sae-ngow, Direktor des Forschungs- und Innovationsinstituts für Exzellenz an der Walailak-Universität, sagte, dass seit der Einführung des Gesetzes im Jahr 2008 die Zahl der Trinker in Thailand deutlich zurückgegangen sei.

Statistiken zeigen, dass 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Thailands im Jahr 2008 alkoholische Getränke tranken, aber die Zahl sank bis 2021 auf 28 Prozent, sagte er.

Nach Geschlechtern aufgeschlüsselt, sank die Zahl der Männer, die Alkohol trinken, um 5,9 Prozent von 52,23 Prozent im Jahr 2008 auf 46,4 Prozent im Jahr 2021. Die Zahl der Frauen, die Alkohol trinken, stieg jedoch um 1,7 Prozent.

Laut Assoc. Prof. Dr. Udomsak ist auch der Anteil der Trinker in den Altersgruppen der 15- bis 19-Jährigen und der über 60-Jährigen gesunken.

Er wies darauf hin, dass die Durchsetzung des Gesetzes auch die Zahl der Verkehrsunfälle, die durch betrunkene Fahrer während der Ferienzeit verursacht werden, verringert hat.

So sank die Zahl der Unfälle aufgrund von Trunkenheit am Steuer während des Neujahrsfestes von 37,8 Prozent im Jahr 2008 auf 25,6 Prozent im Jahr 2022. In ähnlicher Weise sanken die Unfälle durch Trunkenheit am Steuer während Songkran von 35,5 Prozent der gesamten Verkehrsunfälle im Jahr 2008 auf 26 Prozent im Jahr 2022, fügte er hinzu.

„Dies beweist, dass die Durchsetzung des Gesetzes den Alkoholkonsum und die damit verbundenen negativen Auswirkungen reduziert hat“, so Assoc. Prof. Dr. Udomsak.

Das Gesetz schränkt die Orte und Tageszeiten ein, an denen Alkohol verkauft werden darf. Eine im Januar durchgeführte Meinungsumfrage soll zudem zeigen, dass die meisten Menschen das Gesetz unterstützen. Assoc. Prof. Dr. Udomsak sagte, die Umfrage habe auch ergeben, dass die meisten Menschen das Verbot von Alkoholwerbung unterstützten.

Thiraphat Kahawong, Koordinator des Network of Creative Media for Social Change, sagte, dass die großen Alkoholhersteller und -händler vor 15 Jahren versucht hätten, die Einführung des Gesetzes zu verhindern. Doch dank der Unterstützung von rund 13 Millionen Menschen und des zivilen Sektors konnte es durchgesetzt werden.

Khun Thiraphat erläuterte, dass das Gesetz den Zugang der Menschen zu Alkohol einschränke, indem es den Verkauf an Orten wie Tankstellen verbiete und die Verkaufsförderung und Werbung untersage. Das Gesetz verpflichtet die Regierung außerdem, Alkoholikern kostenlose Rehabilitationsmaßnahmen zu gewähren.

Das Gesetz weise jedoch immer noch einige Schlupflöcher und Probleme auf, sagte er. So können beispielsweise Alkoholhersteller ihre Marken in den Vordergrund stellen, indem sie Veranstaltungen sponsern oder Imagewerbung kaufen. Außerdem werde in Kneipen, Bars und kleinen Läden immer noch Alkohol an Personen unter 20 Jahren verkauft.

Khun Thiraphat betonte, dass das Gesetz geändert werden müsse, um den gesellschaftlichen Veränderungen gerecht zu werden, dass es aber sein Ziel, die Menschen zu schützen, beibehalten sollte.

Allerdings müsse das Gesetz geändert werden, um den Wettbewerb auf dem Markt für Kleinstbrauereien fairer zu gestalten.

Er fügte hinzu, dass Werbung für alkoholische Getränke ebenfalls erlaubt sein sollte, sofern das Budget begrenzt bleibt. Diese Werbung muss von Personen ferngehalten werden, die das gesetzliche Mindestalter von 20 Jahren noch nicht erreicht haben.

Auch mit dem Verbot des Verkaufs von Alkohol an buddhistischen Feiertagen sei er nicht einverstanden.