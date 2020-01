Von: Redaktion DER FARANG | 08.01.20

THAILAND: Behörden der beiden Provinzen Ubon Ratchathani und Phayao wollen die für den kommenden Sonntag geplanten Läufe gegen Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha verhindern.

Chatchai Kaewkhampod, Organisator der Kampagne in der nordöstlichen Provinz Ubon Ratchathani, sagte am Dienstag, er sei am Montag von Oberstleutnant Pramote Cheunta, dem stellvertretenden Leiter der Polizeistation, informiert worden, dass die Sicherheitsbehörden den Protestlauf missbilligen. Als Gründe wurden mangelnde Sicherheit und Behinderung des Verkehrs genannt. Das Mitglied der Partei Future Forward (FFP) erklärte jedoch, der Lauf in Ubon Ratchathani werde stattfinden, da er keine schriftliche Anweisung der Behörden erhalten habe. Die Polizei der Provinz Phayao lehnte einen Antrag von drei Studenten der Phayao-Universität zur Genehmigung einer öffentlichen Versammlung ab, ohne Details zu nennen. „Walk to Support Prayuth”

In Bangkok werden Gegner Prayuts am Sonntag im Park Rot Fai laufen („Run Against Dictatorship”), während sich Anhänger des Premierministers am selben Tag im Lumpini Park treffen („Walk to Support Prayut”). Die Partei FFP hat ihre Mitglieder angewiesen, sich nicht an der Organisation des Laufs zu beteiligen, aber die Oppositionspartei erlaubt ihnen, sich dem Lauf anzuschließen. Rangsiman Rome, Sprecher des Ausschusses für Recht, Gerechtigkeit und Menschenrechte, erklärte, die Organisatoren der Läufe in einigen Provinzen seien von den Sicherheitsbehörden unter Druck gesetzt worden. Die Veranstaltung in Bangkok sei genehmigt worden, und Läufe in anderen Provinzen sollten genauso behandelt werden.